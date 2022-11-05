Futbol efsaneleri Antalya’da sahaya çıktı!

Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir tesiste gerçekleştirilen etkinliğe, Sabri Sarıoğlu, Ailton, Emre Aşık, Samet Aybaba, Ziya Doğan, Hikmet Karaman, Evren Turan ve Ali Zitouni, Erman Kılıç gibi eski ünlü futbolcular ile Galatasaray Kulübü eski başkanı Alp Yalman katıldı.





Başından yaralandı!

Turnuvada Antalyaspor, Galatasaray, Beşiktaş , Hannover 96, FC Nürnberg, FC Adler, ATFF ve Acun Medya takımları mücadele ediyor. Turnuvanın açılış maçında başlama vuruşunu Alman Büyükelçi Jürgen Schulz yaptı. Hikmet Karaman, FC Adler takımının antrenörlüğünü yaptı. Beşiktaş - FC Adler maçında ikli mücadelede FC Adler'li oyuncu başından aldığı darbe sonucu yaralanınca futbolcular aralarında kısa süre tartıştı. Turnuvadaki çekilişle elde edilecek gelir lösemili çocuklara bağışlanacak.