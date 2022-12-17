Futbol dünyasında Sinisa Mihajlovic hüznü

Futbol dünyasının unutulmaz solaklarından Sinisa Mihajlovic, lösemi ile verdiği büyük mücadeleyi maalesef kaybederek 53 yaşında hayata gözlerini yumdu. 2.5 yıldır lösemi ile mücadele eden Sinisa Mihajlovic'in vefatı, futbol dünyasında da derin bir üzüntü yarattı.

'Cesurca savaştı'

Sinisa Mihajlovic'in vefatı sonrası ailesi, son derece üzgündü. Eşi Arianna ve 5 çocuğu ile birlikte aile fertleri; vefat sonrası basınla bir açıklama paylaştı.

Bu açıklamada, "Olağanüstü bir profesyoneldi. Herkese karşı açık ve nazikti. Korkunç bir hastalığa karşı cesurca savaştı. Hastalığı boyunca onunla ilgilenen tüm doktorlara ve hemşirelere sevgi, saygı ile teşekkür ediyoruz. Sinisa, her zaman bizimle kalacak. Bize verdiği tüm sevgisiyle yaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

'Sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın'

Sinisa Mihajlovic, 6 Eylül 2022'de Bologna'daki görevinden ayrılmıştı. Joey Saputo, bunu Bologna'daki başkanlık döneminde verdiği en zor karar olarak nitelendirmişti. Sinisa'nın vefatı sonrası Bologna da resmi sitesi üzerinden 'Güle güle hocam, sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın' başlığıyla bir haber paylaştı. Bologna'dan ayrılışı sonrasındaki sürece ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Son aylarda Sinisa, harika ailesinin şefkati etrafındayken spot ışıklarından uzak kalmaya çalıştı. Yaşamak istiyordu. Çocukluğundan beri hayatı haline gelen futbol sahalarına geri dönmek istiyordu. Mihajlovic, belki başaramadı ama bu sefer de kazandı. Bize verdiği örnekle kazandı. Pek çok kişinin 'savaşçı' olarak adlandırmaktan hoşlandığı Mihajlovic, kırılganlığın sempatikliğiyle de kazandı. Gençlere gerçek gücün yenilmez hissetmekte değil her zaman ayağa kalkmaya çalışmakta olduğunu öğretti. Bologna'da onunla harika ve genellikle futbol önemsiz iniş çıkışlarına takılmayan bir ruh hali içinde sağlığı adına endişeli 3.5 yıl yaşadık. Bu zorlu yolculukta sadece kulüp değil tüm şehir, mümkün olduğunca ona eşlik etti. Belediye tarafından fahri vatandaşlık verildi. Bugün senin için ağlayan Bologna, Senisa ve Arianna ile çocuklarını kucaklarken böyle bir hemşerinin herkesin kalbine bir kez girdiğinde sonsuza kadar orada kalacağını çok iyi biliyor"

'Lazio tarihinde silinmez bir izi kalacak'

Sinisa Mihajlovic'in mavi-beyaz formasıyla en derin anılarını bıraktığı Lazio da vefatının ardından bir mesaj paylaştı. Başkan Claudio Lotito'nun mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Lazio, Sinisa Mihajlovic'in vefatının yasını tutuyor. Büyük bir Lazio kahramanıydı. Hem sahada hem hayatta bir savaşçıydı. Sahadaki cesareti, ruhunu ve karakterini asla zayıflatmayan ciddi bir hastalık karşısında gösterilen cesaretten sonra gelir. Sadece şampiyon olduğu için değil son ana kadar zorluklar karşısında verdiği umut dolu mesajlarıyla da bu koca yürekli savaşçının Lazio tarihinde silinmez bir izi kalacak. Onu hak ettiği şekilde hatırlayacağız. Ailesine başsağlığı diliyoruz"

Lazio: Bu büyük aşk, mavi-beyaz yüreklerde ve gökyüzünün renklerinde asla bitmez





'Büyük Miha'

Sinisa Mihajlovic'in futbolculuk döneminde tarihi başarılara imza attığı Kızılyıldız da uzun bir mesaj paylaştı. Sinisa Mihajlovic'in formasını giydiği Kızılyıldız; 1990-91 sezonunda bugünün Şampiyonlar Ligi olan European Cup'ı kazanmış ve 1991'de de Intercontinental Cup'ta zafere ulaşmıştı. İşte Kızılyıldız'ın onun için yayınladığı mesaj:

"Büyük Miha; nesiller boyu taraftarlar onu harika bir adam, futbolcu ve her şeyden önde bir beyefendi olarak hatırlayacak. Zvezda'nın bombacısı, tüm kaleciler için korku unsuru olan sol ayağıyla kullandığı serbest vuruşlar ile hatırlanacak. Kızılyıldız'a geldiğinde çocukluk hayalini gerçekleştirdi ama aynı zamanda doğuştan kazanan bir oyuncu olduğunu bilen herkesi de mutlu etmeyi başardı. Zvezda'nın büyük ası Sinisa Mihajlovic, kulüpten ayrıldıktan sonra İtalya ve Avrupa futbol tarihinde silinmez bir iz bıraktı. Yurt dışında geçirdiği uzun zamana rağmen çok sevdiği Kızılyıldız'dan her zaman büyük bir coşku ve ses tonundaki gurur ile bahsetti. Kızılyıldız, Miha'mızın ailesine ve arkadaşlarına en içten taziyelerini sunar"

Partizan: Partizan, Yugoslav futbolunun efsanesi ve Kızılyıldız'ın oyuncusu olan Sinisa Mihajlovic'in ailesine, arkadaşlarına en içten başsağlığı dileklerini iletirken derin acılarını paylaşıyor. Futbol camiası büyük bir adamı ve uzmanı daha kaybetti.

Javier Zanetti: Çok özel bir arkadaş, çok özel bir yol arkadaşı, çok özel bir adam, çok özel bir savaşçı oldun. Gücün, samimiyetin ve Sinisa olma tarzın; her gün, herkese örnek oldu. Büyük acı, kelimeler kifayetsiz. Huzur içinde uyu Sinisa.

Franck Ribery: Seninle tanışma şerefine eriştim. Harika bir kişiliğin vardı. Çok saygı kazanmış bir adam ve sonuna kadar bir savaşçıydın. Futbol dünyasına birçok değer aşıladın. Seni özleyeceğiz. Huzur içinde uyu Sinisa!

Alessandro Nesta: Sen bir savaşçıydın. Hepimize ama özellikle bana bir örnektin... Seni asla unutmayacağım.

Sergio Conceiçao: Seninle tanışmak, bu yolculuğu seninle paylaşmak; futbolda kazandığım en değerli ödüllerden biri oldu. Bugün aramızdan ayrıldın ama her zaman hafızamızda ve kabimizde olacaksın. Huzur içinde uyu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino: Sırbistan'ın en büyük futbolcularından ve teknik direktörlerinden biri olan Sinisa Mihajlovic'in vefatını öğrenmekten büyük üzüntü duyuyorum. Ölümü hepimiz için büyük bir kayıp oldu. Bu zor dönemde ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: Bir oyuncu ve teknik direktör olarak tüm hayatını adadığı futbolu bilme ve oynama şekli, eşsiz yeteneği ve mizacı ile hatırlanacak. Onun spordaki izini, sahada gösterdiği tutkunun yanı sıra kazanırken veya kaybederken asla saklamadığı samimi duygular şekillendiriyor. O, hem takım arkadaşları hem de rakipler tarafından saygı duyulan üst düzey bir sporcuydu. Onun oyun tarzı, nesiller boyu genç futbolcular için kalıcı bir ilham kaynağı, rol model olmaya devam edecek.