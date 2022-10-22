Futbol dünyası yasta! Japon futbolcu 32 yaşında hayatını kaybetti

Japonya Üçüncü Lig takımlarından Tegevajaro Miyazaki, beyin ameliyatından kaynaklanan komplikasyonların ardından forvet Masato Kudo'nun Cuma günü vefat ettiğini duyurdu.

2011 ve 2013 yılları arasında Kashiwa Reysol ile Japonya'nın üç büyük kulüp şampiyonluğunu kazanan 32 yaşındaki oyuncu, bu ayın başlarında beyinde sıvı birikmesi olan hidrosefali teşhisi konduktan sonra hastaneye kaldırıldı. Tegevajaro kulübü salı günü, Kudo'nun durumunun 11 Ekim'deki ameliyatın ardından kötüleştiğini ve yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu.

"KULÜBÜMÜZE VE TARAFTARIMIZA DEĞER VERDİ"

Tegevajaro Başkanı Keita Nimura, "Japonya 1. Lig'deki başarılarından Japon Milli Takımı için seçilmeye kadar, Kudo inanılmaz derecede başarılı bir oyuncuydu. Ancak buna rağmen asla kibirli olmadı ve takım arkadaşlarına, kulübe ve taraftarlarımıza değer verdi. Kulübümüzün sloganı olan 'shinshi'yi (samimi) kişileştirdi. Bu tür bir oyuncunun aramızdan bu kadar çabuk ayrılması üzücü ve talihsiz bir durum." dedi.

Bu yıl içinde Avusturulya Ligi'ndeki Brisbane Roar takımından Tegevajaro Miyazaki'ye transfer olan Kudo, son takımında çıktığı 21 maçta 3 gol attı.





Tokyolu oyuncu, Kashiwa'nın ünlü gençlik akademisinin bir ürünüydü ve 2009'da A takıma yükseldi. Kulübün Japonya 2. lige çıktığı dönem 10 gol attı.

Keskin taktik farkındalığı ve güçlü bitirme becerileri, Kudo'yu Reysol sadıkları arasında hayranların favorisi haline getirdi ve takımın as forvet oyuncusu Hideaki Kitajima tarafından giyilen 9 numaralı formayı miras aldığı 2012'de 13 gol ve 2013'te 19 golle kaydetti. J1'de 56 golle kulübün en golcü oyuncusu oldu.

ASYA KUPASI'NDA MVP SEÇİLMİŞTİ

2013 yazında Seul'deki EAFF Doğu Asya Kupası'nı kazanan Japonya kadrosunun bir üyesi olarak milli takımdaki ilk maçına çıktı. O sonbaharda Kudo, Reysol'un Urawa Reds'i 1-0 yendiği maçta tek golünü kaydettikten sonra J. League Nabisco Kupası finalinin MVP'si seçildi.

"KAHRAMANLIĞINI UNUTMAYACAĞIM"

Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima yaptığı açıklamada, "Onu, Kashiwa'nın genç takımında Tatsuma Yoshida (Ventforet Kofu'nun şu anki menajeri) tarafından çalıştırıldığından beri fark etmiştim. Doğu Asya Kupası'ndaki ilk şampiyonluğumuza katkıda bulunan kahramanlığını asla unutmayacağım birisiydi. Onun vefat etmesi inanılmaz derecede acımasız ve ailesinin, takım arkadaşlarının ve destekçilerinin neler hissettiğini düşündüğümde kelimelerim tükeniyor." dedi.

MLS'TE OYNADI

Kudo'nun denizaşırı ilk mücadelesi 2016'da Major League Soccer'dan Vancouver Whitecaps'e gitmesiyle gerçekleşti. Umut verici bir başlangıç ​​yaptı ancak o yılın Mayıs ayında çenesinin kırıldığı ciddi bir yaralanma geçirdi ve rakip kaleci ile yaşadığı bir çarpışmada beyin sarsıntısı geçirmişti.

Whitecaps'in eski kalecisi David Ousted, Cuma günü Twitter'da "Eski takım arkadaşım Masato Kudo'nun vefat ettiğine inanamıyorum, harika bir adamdı. Ailesine başsağlığı dilerim. Gerçekten üzücü bir gün." dedi.

Kudo, 2017'de Japonya'ya döndü ve J1'den Sanfrecce Hiroshima ile iki sezon oynadı. 30 lig maçında sadece dört gol atan golcü futbolcu 2019'da ikinci lig ekibi Renofa Yamaguchi'ye kiralık olarak katıldı.

İkinci uluslararası görevi 2020-21 A-Ligi sezonunda Avustralyalı Brisbane Roar ile gerçekleşti. Ardından bu kış Tegevajaro'ya geldi.

Cumartesi günü Tokyo Ulusal Stadı'nda Sanfrecce ile Cerezo Osaka arasında oynanacak Japonya Ligi YBC Levain Cup finali başlamadan önce Kudo'nun anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

"NUTKUM TUTULDU"

Japonya Ligi Başkanı Yoshikazu Nonomura yaptığı açıklamada, "Bu haber karşısında nutkum tutuldu. Bu vefat, önceki kulüplerindeki herkes ve tüm futbol topluluğu için şok edici ve üzücü bir zaman." dedi.

32 yaşında hayatını kaybeden Kudo evliydi ve 8 ile 3 yaşında iki kızı vardı.



