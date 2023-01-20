Futbol, covidi yendi! Gelir yüzde 13 arttı, 9.2 milyon Euro...

Deloitte’un Futbol Para Ligi Araştırması yayımlandı. İlk 30’a girenlerin 16’sını İngiltere Premier Ligi kulüplerinin oluşturduğu listenin zirvesinde geçen yıl 731 milyon euro gelir elde eden Manchester City bulunuyor. Araştırma, futbolu da durduran Covid-19’un olumsuz etkilerinin aşıldığını ortaya koyuyor. Artış, salgının vurduğu iki sezonun ardından taraftarların geri dönüşüyle gerçekleşti. 2020/2021’de 111 milyon euro olan maç günü geliri geçen sezon 1,4 milyar euroya yükseldi.

Her yıl merakla beklenen araştırmadan öne çıkan bazı başlıklar şöyle;

- Futbol Para Ligi’nde ilk 30’a girenlerin 16’sını İngiltere Premier Lig kulüpleri oluşturdu. Listeye İspanya’dan 5, İtalya ve Almanya’dan 3’er, Fransa, Portekiz ve Hollanda’dan 1’er takım girdi.

- İlk kez, en iyi 20 kulübün yarısından fazlası (20 kulübün 11'i) tek bir ülkeden (İngiltere) çıktı. Bu da Premier Lig'in finansal üstünlüğünü ve kulüplerin Covid-19 dalgasını nasıl daha iyi kullanabildiklerini vurguluyor.

- Premier Lig'in altı büyük kulübünden beşi, yeni ortaklıkların kurulması ve konserler ve stadyum turları gibi maç günü dışı etkinliklerin geri dönmesi nedeniyle euro bazında yüzde 15 veya daha fazla artış bildirdi.

- Manchester City Para Ligi'nin zirvesindeki yerini korudu ve ikinci kez dünya futbolunda en fazla gelir elde eden kulüp oldu. İlk kez 2015/16 sezonunda ilk beşe giren kulüp bu sonuçla sıralamadaki hızlı yükselişini tamamladı.

- Real Madrid’in 713,8 milyon euro ile Manchester City’nin ardından ikinci sırada yer aldığı listede Liverpool 701,7 milyon euro ile üçüncü, Manchester United 688,6 milyon euro ile dördüncü oldu.

- Liverpool, Para Ligi'nde en büyük hamleyi yapan kulüp oldu. Kulüp yedincilikten üçüncülüğe sıçrayarak Para Ligi tarihindeki en iyi sıralamasına yerleşti. Taraftarların kitleler halinde stadyumlara dönmesiyle kulüp ilk kez 100 milyon euronun üzerinde maç günü geliri elde eden beş kulüpten sadece biri oldu. Anfield Road'un 2023/24 sezonundan önce tamamlanacak şekilde kapasite artırımının gerçekleştirilmesiyle bu gelirin önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor.

- Para Ligi'nin en güçlü kulüplerinden FC Barcelona ve Real Madrid'in gelirleri henüz pandemi öncesi seviyelere ulaşamadı. Bu kulüplerin gelirleri 2018/19'a kıyasla sırasıyla 203 milyon euro ve 43 milyon euro azaldı.

- 2018/19 sezonundan bu yana ilk kez yeni bir kulüp Para Ligi'nde ilk 10'a girdi ve Arsenal, 2021/22 sezonunda Serie A kulübünün neredeyse üç katı olan maç günü geliri sayesinde, dokuzuncu sıradan 11’inci sıraya düşen Juventus'un yerini aldı.

- Taraftarların geri dönüşü, kulüplerin genel gelir dağılımını pandemi öncesi seviyelerle uyumlu hale getirdi. 2021/22'de ilk 20 kulüp, gelirlerinin yüzde 15'ini maç günü etkinliklerinden, yüzde 44'ünü yayınlardan ve yüzde 41'ini ticari kaynaklardan elde ederken, bu oran 2018/19'da kaydedilen dağılımla neredeyse aynı oldu.