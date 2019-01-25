Victor Moses’ın hayatı filmi çekilecek cinsten. Ailesi çok zengin değildi ama futbol sayesinde mutlu bir çocukluk geçirdi. Kramponları olmasa da arkadaşlarıyla birlikte yalın ayak, topa benzeyen her şeyin peşinde koştu. Hayatı, Ancak bir anda kendini inanılmaz bir trajedinin ve vahşetin içinde buldu. Doğup büyüdüğü Kaduna şehrinde çıkan bir ayaklanmada evi basıldı. Papaz olan babası ile annesi öldürüldü. Victor Moses ise futbol aşkı sayesinde hayatta kaldı. Çünkü saldırının gerçekleştiği sırada sokakta arkadaşlarıyla futbol oynuyordu. Olayın ardından bir arkadaşı Moses’ı sakladı. 1 hafta sonra da akrabalarıyla birlikte İngiltere’ye sığındı.

Wigan’la Premier Lig’e

Burada okul takımında kendini gösterdi. Crystal Palace’ın scoutları tarafından keşfedilmesi uzun sürmedi. Bugünlerde soğuk havada evsizlerin sığınması için tesislerini açmasıyla gündeme gelen İngiliz ekibi, Moses’ın tüm masraflarını üstlendi. Nijeryalı yıldız adayı, U14 takımında attığı 50 golle kulübün ne kadar doğru bir tercih yaptığını ispatladı. 2007-08 sezonunda A takımda oynamaya başladı ve 16 maçta 3 gol 3 asistlik katkı sağladı. 2009-10 sezonunun devre arasında 3 milyon Euro’ya Wigan’ın, yani Premier Lig’in yolunu tuttu ve asıl patlamayı burada yaptı. Başarılı performansı 2012 yılında ona Chelsea’nin kapılarını açtı.

Conte’yle yeniden doğdu

İngiliz devinde aslında kötü bir sezon geçirmedi. 44 maçta 10 gol atıp, 5 asist yaptı; Avrupa Ligi’nde mutlu sona ulaştı. Ancak Mourinho onu kadroda düşünmedi. Sırasıyla 2013-14’te Liverpool’a, 2014- 15’te Stoke’a, 2015-16’da ise West Ham’a kiralandı. Antonio Conte’nin Chelsea’nin başına geçmesi ise kariyerindeki dönüm noktası oldu. Daha önce kanatlarda ve forvette görev yapan Moses, Conte ile birlikte sağ beke geçti. 3-4-3 sisteminde gösterdiği başarıyla takımın vazgeçilmezi oldu.

Hayaline yaklaştı ama...

2016-17 sezonunda kazanılan şampiyonluğa 34 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. O kadar iyi bir performans sergiledi ki ‘Hayalim’ dediği Barcelona ona talip oldu ancak Chelsea bırakmadı. Conte sonrası Sarri’nin gelmesiyle birlikte Victor Moses formayı unuttu. Yaşadığı sakatlıklar da eklenince Moses için ilk 11 hayal oldu. Bu sezonun ilk yarısında 6 maçta 176 dakika süre alabildi.

Önce İngiltere, sonra Nijerya

Victor Moses, gençliğinde milli takım tercihini, kendisine kucak açan İngiltere’den yana kullandı. U16, U17, U19 ve U21 takımlarında forma giydi. Ancak sonradan doğup büyüdüğü Nijerya’yı seçti. Milli takımda 37 maça çıkıp, 12 gol attı. 28 yaşındaki futbolcu, Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nın ardından sürpriz bir kararla milli takımı bıraktığını açıkladı.