FUT Esports Manchester’da dünya şampiyonluğu için mücadele verecek

Dünyanın en iyi VALORANT takımlarının karşı karşıya geldiği Red Bull Home Ground, bu sene de en üst düzey VALORANT rekabetini yaşatmak ve oyunu başka bir boyuta taşımak için start aldı. Geçen seneden farklı olarak Kuzey Amerika takımlarının da hünerlerini sergilediği dev VALORANT turnuvası Red Bull Home Ground’da Türkiye’yi temsil edecek takım, ülke elemelerinin ardından başarılı olan FUT Esports oldu.

Manchester’da şampiyonluk peşinde

Sene boyunca katıldıkları turnuvalarda aldıkları sonuçlarla başarılarını ispatlamış 8 takım, 9-11 Aralık tarihlerinde Manchester şehrindeki Victoria Warehouse’ta yapılacak Red Bull Home Ground Dünya Finali’nde şampiyonluk için karşılaşacak. Temsilcimiz FUT, turnuvaya; 100 Thieves, Team Liquid ve Team Heretics takımlarının yer aldığı B grubundan başlayacak.

FUT Esports, 28 Ağustos Pazar günü gerçekleşen Red Bull Home Ground Türkiye Finali’nde Thunderbolts Gaming takımını 3-1 geçerek Manchester biletini cebine koymuştu. Dünyanın en iyi VALORANT oyuncularının mücadele vereceği Red Bull Home Ground Dünya Finali, her gün 9-11 Aralık tarihlerinde 16:00’dan itibaren twitch.tv/redbulltr adresinden Türkçe anlatımla canlı yayınlanacak.