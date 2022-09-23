FUT Esports Avrupa’nın “Süper Ligi”nde Türkiye’yi temsil edecek!

Son dönemde hem yurt içinde hem de yurt dışında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Red Bull’un desteklediği FUT Esports, 2023 yılında VALORANT takımıyla beraber Avrupa’da kurulacak lige katılarak Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Dünya’nın en iyi VALORANT takımlarının şampiyonluk için mücadele ettiği VALORANT Champions Tour’un yeni açıklanan 2023 formatına göre 3 lig kurulacak. EMEA(Avrupa), Pasifik ve Amerika Kıtası'nda olmak üzere uluslararası liglerde en iyi takımlar karşı karşıya gelecek.

FUT Esports Kurucu Ortağı Cesur Sünnetçioğlu, “Başarılı bir 2021’in ardından zorluklarla başlayan bu seneyi adımıza yakışan yerde bitirdik. Yeni kurulan bir takım, yeniden yapılanma, 1 maçla kaçan EMEA şansı ve sonrasında gelen VRL şampiyonlukları… Takım olarak, ekip olarak, taraftarlarımızla beraber kenetlenince neler yapabileceğimizi gösterdik.” diye konuştu. Kurucu Ortak Sinan Dursunoğlu ise “Öncelikle çok mutlu ve gururluyum. Süreci sadece yönetim ve oyuncular olarak değil, 103 kişilik bir aile olarak başından sonuna kadar yaşadığımız bir 6 ay oldu. Bu süreç boyunca bize desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza, sponsorlarımıza, ailelerimize ve dostlarımıza teşekkür ederim. Türkiye'den çıkan global bir takım olma yolunda emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

VALORANT Regional Leagues’de Avrupa kupasını kazanmıştı

Red Bull’un desteklediği ve espor sektöründe birçok ilke öncülük eden FUT Esports, Türkiye’ye espor tarihinin en büyük başarılarından birini kazandırdı. Ağustos ayında düzenlenen VALORANT Regional Leagues 2022 Finalleri’nde Team Vitality ile FUT Esports karşı karşıya gelirken, 2-0 geriye düşen temsilcimiz geri kalan 3 haritayı alıp harika bir dönüşe imza atarak Avrupa şampiyonu oldu. FUT takımı kazandığı bu başarıyla “Avrupa şampiyonu olan ilk Türk VALORANT takımı” unvanını elde etti.

FUT Esports bir devrime öncülük etmişti

FUT Esports takımı 25 Mart’ta Avrupa’nın en büyük gaming tesisi olan FUTHOUSE’u hayata geçirerek espor sektörü için önemli bir adım atmıştı. Türkiye’ye dünya şampiyonlukları getirmeyi hedefleyen FUT Esports’un ülkemiz ekosisteminin hizmetine sunduğu bu yeni tesisi, esporun ve Türk esporcuların gelişimine katkı sağlarken, yeni başarıların da önünü açmayı hedefliyor.