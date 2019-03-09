FUT Champions Cup’da temsilcimiz Göztepe Gaming yola devam ediyor

Temsilcilerimiz Futbolist ve Göztepe Gaming oyuncularının da yer aldığı dünyanın en iyi FIFA 19 oyuncularının bulunduğu 100.000 dolar ödül havuzu olan FUT Champions Cup dün Singapur’da başladı.

Futbolist

Isopowerr ilk karşılaşmasına diğer temsilcimiz Göztepe Gaming oyuncusu Mert AL ile karşı karşıya gelerek başladı. Maçtan mağlubiyetle ayrılan Futbolist hala dört karşılaşma olacağı için umudunu bitirmedi.

İkinci tur maçında Alman futbol takımı olan Werder Bremen’in Espor takımıyla karşılaştı. İkinci turda Almanya 2019 sezonu şampiyonu olan Mo Auba’yı yenerek bir üst tura yükseldi.

Üçüncü turda Malezyalı rakibi Fenrir karşısında şanssızlığın üstesinden gelemeyerek yenildi. Ardından turnuvada kalmak adına dördüncü tur karşılaşmasında İspanyol XEXUATM ile karşılaştı ve bu maçtan penaltılar ile galip ayrıldı.

Son 16 öncesi son olarak RB Salzburg oyuncusu Cihan Yaşarlar ile karşılaşan isopowerr çekişmeli maçtan 3-2’lik skor ile galip ayrılarak Son 16’da yer alma hakkı kazandı.

Son 16 turunda eski şampiyon PSV Eindhoven takımı oyuncusu Dünya ikincisi Stefano Pinna ile eşleşen isopowerr çok iyi bir karşılaşma geçirmesine rağmen maçtan 1-0 ve 2-1’lik skorlar ile yenilerek turnuvaya veda etti.

Göztepe Gaming

Yeni kurulan Göztepe Espor takımı ilk turnuvasından başarısızlık ile ayrılmasına rağmen bu turnuvada iyi bir performans gösterdi.

İlk maçına turnuvada yer alan diğer temsilcimiz Futbolist takımı oyuncusu isopowerr karşısında çıkan Mert AL, karşılaşmadan 5-3’lük skor ile galip ayrılarak turnuvaya galibiyet ile başladı.

İkinci turda Basel takımı oyuncusu Dünya 11.si olan TheStrxngeR ile eşleşen temsilcimiz rakibi 6-5’lik skor ile yenerek bir üst tura yükseldi.

Üçüncü turda ise turnuvanın eski şampiyonu olan ve dünya ikincisi Stefano Pinna ile eşleşti ve maçtan 5-4 yenilgi ile ayrıldı.

Son 16 öncesi 2 defa Malezya şampiyonu olan Fenrir’i ezici bir üstünlük ile geçen Mert AL 5-1’lik skor ile maçı kazandı ve son 16’ya kaldı.

Son 16’da ise Dünya 85.si olarak yer alan FCC Fiddle ile eşleşen temsilcimiz maçı 2-1’lik skor ile kazanarak Çeyrek Finale kalma başarısı gösterdi. (Playerbros)