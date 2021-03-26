Furkan'lı Philadephia, Los Angeles'i devirdi
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Los Angeles Lakers’ı 109-101 mağlup etti. Üst üste 4. galibiyetini alan Philadelphia'da Furkan, takımına 6 sayılık katkı sağladı.
NBA’e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri 76ers, Furkan Korkmaz’ın 6 sayı kaydettiği maçta Lakers’ı yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti. 76ers’ta Danny Green 28 sayı, 5 ribaunt, Seth Curry ise 19 sayı, 2 asistle galibiyete katkı sağladı.
Art arda 4. yenilgisini alan Lakers’ta Kyle Kuzma 25 sayı, 9 ribauntla oynarken, Dennis Schröder ve Montrezl Harrell 20’şer kaydetti.
Sonuçlar
Miami Heat-Portland Trail Blazers: 122-125
New York Knicks-Washington Wizards: 106-102
San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 85-98
Sacramento Kings-Golden State Warriors: 141-119
Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers: 101-109