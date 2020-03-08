Furkan’dan Warriors’a karşı 3 sayı

Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers’ın ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors’a 118-114 yenildiği maçta 3 sayı, 3 ribaunt üretti.

08 Mart 2020, Pazar 11:29 Son Güncelleme:
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Furkan’dan Warriors’a karşı 3 sayı

Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers’ın ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors’a 118-114 yenildiği maçta 3 sayı, 3 ribaunt üretti.

Ev sahibi Warriors’ta Damion Lee 24 sayı, 6 ribaunt, kenardan oyuna giren Eric Paschall da 23 sayı, 6 asistle mücadele etti.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Houston Rockets: 108-99

Detroit Pistons-Utah Jazz: 105-111

Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets: 104-102

Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 118-101

Golden State Warriors-Philadelphia 76ers: 118-114

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 111-123

AA

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