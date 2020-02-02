Furkan ve Cedi sahadan mağlup ayrıldı

Milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers’ın deplasmanda Boston Celtics’e 116-95 yenildi. Furkan Korkmaz mücadeledeyi 14 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle tamamladı.

Bir başka milli oyuncu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers seyircisi önünde Golden State Warriors maçını 131-112 kaybetti. Cedi Osman, Golden State Warriors maçını 10 sayı ve 3 asist ile tamamladı.