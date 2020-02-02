Furkan ve Cedi sahadan mağlup ayrıldı
NBA'de forma giyen milli oyuncular Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın görev yaptıkları takımlar geceyi mağlubiyet ile kapattı. Cleveland evinde Golden State karşısında Philadelphia 76ers deplasmanda Boston karşısında kaybetti.
Milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers’ın deplasmanda Boston Celtics’e 116-95 yenildi. Furkan Korkmaz mücadeledeyi 14 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle tamamladı.
Bir başka milli oyuncu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers seyircisi önünde Golden State Warriors maçını 131-112 kaybetti. Cedi Osman, Golden State Warriors maçını 10 sayı ve 3 asist ile tamamladı.