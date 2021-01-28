Yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle Memphis Grizzlies-Chicago Bulls maçının ertelendiği NBA’e, 12 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, son saniyelerde bulduğu basketle konuk ettiği Los Angeles Lakers’ı 107-106 mağlup ederek rakibinin Batı Konferansı’nda liderlikten ikinci sıraya düşmesine yol açtı.

Sezonun 13. galibiyetini elde eden Sixers’ta Joel Embiid 28 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ve 2 blok, maçın bitimine 3 saniye kala bulduğu sayıyla maçı takımına kazandıran Tobias Harris 24 sayı ve 7 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Ben Simmons’ın 17 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptığı karşılaşmada, 10 dakika 37 saniye süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 8 sayı ve 1 top çalmayla oynadı.

Deplasmanda üst üste 10 maç kazanma serisi sona eren ve bu alanda NBA rekorunun yeni sahibi konumuna gelen Lakers’ta all-star LeBron James 34 sayı, 6’şar ribaunt ve asist, Anthony Davis 23 sayı ve 8 ribaunt, Dennis Schröder 16 sayı kaydetti.

Gecenin sonuçları:

Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 106-116

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 122-107

Orlando Magic-Sacramento Kings: 107-121

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 128-132 (uzatmada)

Miami Heat-Denver Nuggets: 82-109

Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers: 107-106

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 108-115

San Antonio Spurs-Boston Celtics: 110-106

New Orleans Pelicans-Washington Wizards: 124-106

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 97-102

Utah Jazz-Denver Mavericks: 116-104

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 123-111