Furkan Korkmaz'lı Philadelphia'dan Lakers'ın deplasman rekoruna son
NBA'de Philadelphia 76ers, sahasında ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 107-106 mağlup ederek rakibinin sezon başından bu yana deplasmanda yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisini noktaladı. NBA'deki milli yıldızlarımızdan Furkan Korkmaz, Philadelphia adına 8 sayıyla oynadı.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle Memphis Grizzlies-Chicago Bulls maçının ertelendiği NBA’e, 12 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, son saniyelerde bulduğu basketle konuk ettiği Los Angeles Lakers’ı 107-106 mağlup ederek rakibinin Batı Konferansı’nda liderlikten ikinci sıraya düşmesine yol açtı.
Sezonun 13. galibiyetini elde eden Sixers’ta Joel Embiid 28 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ve 2 blok, maçın bitimine 3 saniye kala bulduğu sayıyla maçı takımına kazandıran Tobias Harris 24 sayı ve 7 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Ben Simmons’ın 17 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptığı karşılaşmada, 10 dakika 37 saniye süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 8 sayı ve 1 top çalmayla oynadı.
Deplasmanda üst üste 10 maç kazanma serisi sona eren ve bu alanda NBA rekorunun yeni sahibi konumuna gelen Lakers’ta all-star LeBron James 34 sayı, 6’şar ribaunt ve asist, Anthony Davis 23 sayı ve 8 ribaunt, Dennis Schröder 16 sayı kaydetti.
Gecenin sonuçları:
Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 106-116
Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 122-107
Orlando Magic-Sacramento Kings: 107-121
Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 128-132 (uzatmada)
Miami Heat-Denver Nuggets: 82-109
Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers: 107-106
Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 108-115
San Antonio Spurs-Boston Celtics: 110-106
New Orleans Pelicans-Washington Wizards: 124-106
Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 97-102
Utah Jazz-Denver Mavericks: 116-104
Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 123-111