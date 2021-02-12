NBA’e 5 maçla devam edildi. Portland Trail Blazers, Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers’ı 118-114 yendi.

Ev sahibi Trail Blazers’ı galibiyete, 30 sayı, 7 asistle oynayan Damian Lillard ve kenardan gelerek 24 sayı atan Carmelo Anthony taşıdı.

76ers’ta Joel Embiid’in 35 sayı, 9 ribaunt ve Ben Simmons’ın 23 sayı, 11 ribaunt, 9 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Furkan Korkmaz ise 7 sayı, 5 ribauntla maçı tamamladı.

Gecenin sonuçları:

Houston Rockets-Miami Heat: 94-101

Boston Celtics-Toronto Raptors: 120-106

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 95-111

Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 118-114

Golden State Warriors-Orlando Magic: 111-105