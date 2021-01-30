Furkan Korkmaz'lı Philadelphia, Minnesota'yı farklı geçti
NBA'de milli yıldızlarımızdan Furkan Korkmaz'ın da formasını giydiği Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Target Center’da konuk olduğu Minnesota Timberwolves’u 118-94 yenerek sezonun 14. galibiyetine ulaştı.
NBA’de 10 maç oynandı. Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Target Center’da konuk olduğu Minnesota Timberwolves’u 118-94 yenerek sezonun 14. galibiyetine ulaştı.
Sixers’ta Joel Embiid 37 sayı ve 11 ribaunt, Tobias Harris 17 sayı ve 11 ribaunt, Ben Simmons 11 sayı ve 7 asist, 28 dakika sahada kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 8 sayı, 3 ribaunt ve 2 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.
Sezonun 14. mağlubiyetini alan Timberwolves’ta Malik Beasley 22 sayı ve 5 ribaunt, Anthony Edwards 15, D’Angelo Russell 14 sayı üretti.
Gecenin sonuçları:
Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 108-105
Washington Wizards-Atlanta Hawks: 100-116
New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 102-81
Toronto Raptors-Sacramento Kings: 124-126
New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks: 131-126
Orlando Magic-Los Angeles Clippers: 90-116
Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 94-118
Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets: 125-147
San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 119-109
Utah Jazz-Dallas Mavericks: 120-101