NBA’de 10 maç oynandı. Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Target Center’da konuk olduğu Minnesota Timberwolves’u 118-94 yenerek sezonun 14. galibiyetine ulaştı.

Sixers’ta Joel Embiid 37 sayı ve 11 ribaunt, Tobias Harris 17 sayı ve 11 ribaunt, Ben Simmons 11 sayı ve 7 asist, 28 dakika sahada kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 8 sayı, 3 ribaunt ve 2 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 14. mağlubiyetini alan Timberwolves’ta Malik Beasley 22 sayı ve 5 ribaunt, Anthony Edwards 15, D’Angelo Russell 14 sayı üretti.

Gecenin sonuçları:

Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 108-105

Washington Wizards-Atlanta Hawks: 100-116

New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 102-81

Toronto Raptors-Sacramento Kings: 124-126

New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks: 131-126

Orlando Magic-Los Angeles Clippers: 90-116

Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 94-118

Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets: 125-147

San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 119-109

Utah Jazz-Dallas Mavericks: 120-101