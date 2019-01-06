Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Philadelphia 76ers’ta görev yapan Furkan Korkmaz, Dallas Mavericks’i 106-100 yendikleri mücadelede 27 dakika 49 saniye süre alarak 7 sayı, 6 ribaunt, 4 asistle oynadı.
NBA’e 7 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Denver Nuggets-Charlotte Hornets: 123-110
Detroit Pistons-Utah Jazz: 105-110
Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks: 106-100
Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 98-133
Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 116-123
San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 108-88
Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 110-101
Sacramento Kings-Golden State Warriors: 123-127
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