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Furkan Korkmaz'lı 76ers, Mavericks’i devirdi

Dallas Mavericks’i 106-100 yenen Philadelphia 76ers’ta Furkan Korkmaz 7 sayı, 6 ribaunt, 4 asist mücadele etti.

06 Ocak 2019, Pazar 11:09
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Furkan Korkmaz'lı 76ers, Mavericks’i devirdi

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Philadelphia 76ers’ta görev yapan Furkan Korkmaz, Dallas Mavericks’i 106-100 yendikleri mücadelede 27 dakika 49 saniye süre alarak 7 sayı, 6 ribaunt, 4 asistle oynadı.

NBA’e 7 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Denver Nuggets-Charlotte Hornets: 123-110

Detroit Pistons-Utah Jazz: 105-110

Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks: 106-100

Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 98-133

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 116-123

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 108-88

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 110-101

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 123-127

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