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Furkan Korkmaz'lı 76ers, Hawks’a mağlup oldu

Furkan Korkmaz’ın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Atlanta Hawks’a 123-121 yenildi.

12 Ocak 2019, Cumartesi 10:33
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Furkan Korkmaz'lı 76ers, Hawks’a mağlup oldu

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Furkan Korkmaz’ın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Atlanta Hawks’a 123-121 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Milli basketbolcu 4 dakika süre aldı.

- Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 121-123

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 113-106

New York Knicks-Indiana Pacers: 106-121

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 122-105

Houston Rockets-Cleveland Cavaliers: 141-113

Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 115-119

Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 127-96

Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 113-95

Golden State Warriors-Chicago Bulls: 146-109

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