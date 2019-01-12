Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Furkan Korkmaz’ın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Atlanta Hawks’a 123-121 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.
Milli basketbolcu 4 dakika süre aldı.
- Sonuçlar
Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 121-123
Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 113-106
New York Knicks-Indiana Pacers: 106-121
Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 122-105
Houston Rockets-Cleveland Cavaliers: 141-113
Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 115-119
Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 127-96
Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 113-95
Golden State Warriors-Chicago Bulls: 146-109
AA