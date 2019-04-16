Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın 10 dakika süre aldığı ve 7 sayı ürettiği çeyrek final serisinde ev sahibi Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets’i 145-123 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.
Philadelphia 76ers’ın 145 sayıyla play-off’larda kulüp rekoru kırdığı maçta, Joel Embiid 23 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparken, Tobias Harris 19, Ben Simmons 18 sayıyla oynadı.
Konuk ekipte Spencer Dinwiddie 19, D’Angelo Russell 16, Rondae Hollis-Jefferson 15 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
AA