Amerikan Basketbol Ligi’nde Philadelphia 76ers, milli oyuncu Furkan Korkmaz’ın 16 sayı attığı maçta San Antonio Spurs’ü 134-99 mağlup etti.

NBA’e 9 maçla devam edildi. Yıldız oyuncusu Joel Embiid’in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta, Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center’da ağırladığı San Antonio Spurs’ü 35 sayı farka yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Sixers’ta Tobias Harris 23 sayı, 9 ribaunt, 7 asist ve 2 top çalma, Seth Curry 21 sayı, 4’er ribaunt ve asist, Danny Green 16 sayı ve 5 ribaunt, oyuna sonradan girerek 15 dakika süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz 16 sayı, 2 asist ve 1 ribaunt, Ben Simmons 14 sayı ve 9 asistle skora katkıda bulundu.

Sezonun 16. mağlubiyetini alan Spurs’te Drew Eubanks 17 sayı ve 9 ribaunt, Derrick White 17, Lonnie Walker 15 sayı, Dejounte Murray ise 14 sayı ve 6 ribauntla oynadı.





Sonuçlar

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 128-122

Golden State Warriors-Utah Jazz: 131-119

Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 134-99

Orlando Magic-Miami Heat: 97-102

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 100-82

Houston Rockets-Boston Celtics: 107-134

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 114-112

Chicago Bulls-Toronto Raptors: 118-95

New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 135-115