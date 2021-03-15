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Furkan Korkmaz'dan Spurs potasına 16 sayı

NBA'de Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs ile karşı karşıya geldi. Furkan'ın 16 sayıyla oynadığı maçtan Philadelphia, 35 sayı farkla 134-99 galip ayrıldı.

15 Mart 2021, Pazartesi 12:16 Son Güncelleme:
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Furkan Korkmaz'dan Spurs potasına 16 sayı

Amerikan Basketbol Ligi’nde Philadelphia 76ers, milli oyuncu Furkan Korkmaz’ın 16 sayı attığı maçta San Antonio Spurs’ü 134-99 mağlup etti.

NBA’e 9 maçla devam edildi. Yıldız oyuncusu Joel Embiid’in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta, Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center’da ağırladığı San Antonio Spurs’ü 35 sayı farka yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Sixers’ta Tobias Harris 23 sayı, 9 ribaunt, 7 asist ve 2 top çalma, Seth Curry 21 sayı, 4’er ribaunt ve asist, Danny Green 16 sayı ve 5 ribaunt, oyuna sonradan girerek 15 dakika süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz 16 sayı, 2 asist ve 1 ribaunt, Ben Simmons 14 sayı ve 9 asistle skora katkıda bulundu.

Sezonun 16. mağlubiyetini alan Spurs’te Drew Eubanks 17 sayı ve 9 ribaunt, Derrick White 17, Lonnie Walker 15 sayı, Dejounte Murray ise 14 sayı ve 6 ribauntla oynadı.


Sonuçlar

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 128-122

Golden State Warriors-Utah Jazz: 131-119

Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 134-99

Orlando Magic-Miami Heat: 97-102

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 100-82

Houston Rockets-Boston Celtics: 107-134

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 114-112

Chicago Bulls-Toronto Raptors: 118-95

New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 135-115

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