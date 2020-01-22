Basketbolun kalbinin attığı yer olan NBA’de Philadelphia 76ers formasıyla ülkemizi başarıyla temsil eden Furkan Korkmaz, takımının deplasmanda Brooklyn Nets’i 117-111 yendiği maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Furkan, hem A Milli Takımımız’ın Olimpiyat Elemesi hem de Ay-Yıldızlı formayı giymesi gündemde olan Anadolu Efes’in yıldızı Shane Larkin hakkında konuştu. Furkan şunları söyledi: “Uruguay ve Çekya ile birlikte B Grubu’ndayız. Bazı şeyleri başarmamız için zor yollardan geçmemiz gerekiyor ve Kanada’daki maçlar da böyle olacak. Milli takım olarak maçları kazanmak ve kaybetmek bizim elimizde. Çünkü çok yetenekli bir ekibiz ve çok yetenekli bir jenerasyona sahibiz. Sadece bunu sahaya aynı şekilde yansıtmamız ve aynı motivasyonla oynamamız gerekiyor. Kendimiz gibi oynarsak, başarılı bir iş çıkaracağımızı düşünüyorum.”

‘Biz her karara saygı duyarız’

“Larkin’in oyunculuğunu tartışmamıza gerek yok. Son birkaç yıldır bence Avrupa’da en dominant performansını sergiliyor. Duyduğum kadarıyla da çok iyi bir karakter. Bazen o kimyayı yakalamanız anlamında çok iyi bir basketbolcu olmanız yetmiyor. Tabii ki bu federasyonun antrenörlerinin ve (A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü) Ufuk Sarıca ağabeyin vereceği bir karar. Onlar ne karar verirse biz buna saygı duymak zorundayız ama Shane Larkin’in oyunculuğunu konuşmamıza gerek yok.”

Tayfun Coşkun/AA