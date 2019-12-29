Furkan Korkmaz üzüldü, Cedi Osman güldü

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) forma giyen Milli oyuncularımızdan ikisi dün yine parke çıktı. Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers’ın Miami Heat’e konuk olduğu ve uzatmada 117-116 kaybettiği karşılaşmayı 5 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı. Cleveland Cavaliers’ta Cedi Osman ise deplasmanda 94-88 kazandıkları Minnesota Timberwolves mücadelesini 7 sayı, 7 ribaunt, 1 asistle noktaladı.