Furkan Korkmaz üzüldü, Cedi Osman güldü

NBA'de Milli basketbolcularımız dün gece yine parkeye çıktı. Furkan Korkmaz 5 sayı ile oynarken takımı uzatmalarda sahadan bir sayı farkla mağlup ayrıldı. Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers ise 94-88 kazanırken Milli oyuncu 7 sayı ile oynadı

29 Aralık 2019, Pazar 11:09
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Furkan Korkmaz üzüldü, Cedi Osman güldü

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) forma giyen Milli oyuncularımızdan ikisi dün yine parke çıktı. Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers’ın Miami Heat’e konuk olduğu ve uzatmada 117-116 kaybettiği karşılaşmayı 5 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı. Cleveland Cavaliers’ta Cedi Osman ise deplasmanda 94-88 kazandıkları Minnesota Timberwolves mücadelesini 7 sayı, 7 ribaunt, 1 asistle noktaladı.

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