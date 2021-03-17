Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, sahasında New York Knicks’i 99-96 mağlup ederken, karşılaşmada 23 dakika sahada kalan Furkan, 12 sayı ve 3 ribauntluk performans sergiledi.

Geride götürdüğü maçı son periyotta lehine çeviren 76ers’ta Tobias Harris 30 sayı, Seth Curry 20 sayı ile takımlarının galibiyetine katkıda bulunurken, Dwight Howard 11 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Sonuçlar

Boston Celtics-Utah Jazz: 109-117

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 113-98

Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: 123-102

Houston Rockets-Atlanta Hawks: 107-119

Philadelphia 76ers-New York Knicks: 99-96

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 125-124

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 137-121