Furkan Korkmaz: Milli Takım İçin Hep Hazır Olacağım

Uluslararası Basketbol Federasyonu’na (FIBA) açıklamalarda bulunan NBA ’deki milli oyuncularımızdan Furkan Korkmaz, milli takımın kendisi için önemini anlattı ve milli takım için hep hazır olacağını belirtti.

Furkan Korkmaz’ın açıklamaları şu şekilde:

“Çok yoğun ve önemli bir yaz olacak. Milli takımın benim için anlamı çok derin, bu yüzden sezon ne kadar uzun olursa olsun ihtiyaç duyulduğunda milli takım için hep hazır olacağım.”

Gerçek Bir Takımız

“Kadroda potansiyelli isimler var. Bunun ülkemiz için çok gurur verici bir tablo olduğunu düşünüyorum. Çok genç ve yetenekli bir jenerasyona sahibiz. Ayrıca tecrübeliyiz. NBA’den birçok oyuncumuz bulunuyor, Avrupa’nın en üst seviyesinde mücadele eden oyuncularımız da bulunuyor. Potansiyelimiz var ve bu potansiyelimizi sahada gösterecek güce de sahibiz. Günün sonunda takım olarak potansiyelimiz yüksek ve önemli başarılar elde edebiliriz ama en önemli şey takım olarak oynayabilmek ve herkesin performansını mümkün olduğunca sahaya yansıtabilmesi. Yetenekli bir takımız ve birlikte oynamayı seven oyunculardan oluşan ‘gerçek’ bir takımız. İşin sırrı bu olacak.”

Basketbolun yanı sıra YouTube’de Türkiye’nin tarihi yerlerini gezdiği ‘Furkan Korkmaz ile ‘Bi Sonraki Durak’ adlı bir program da yapan Furkan Korkmaz, bu konu hakkında ise, “Kameraların önünde olmak taraftarların önünde basketbol oynamaktan daha zor. Sporcuların etkisinin sadece sahada sınırlı olmadığı bir dönemde yaşıyoruz. Yönetim ekibimle saha dışı planlarım hakkında konuşurken, çok parlak bir fikirle geldiler. Beni çok iyi tanırlar; okumayı, öğrenmeyi ve keşfetmeyi severim. Türkiye büyük bir tarih ve kültür potansiyeline sahip. Türkiye'nin bazı tarihi güzelliklerine arabayla gittiğim ve onların sırlarını keşfetmeye çalıştığım bir yolculuk çektik.” dedi.