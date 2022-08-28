Furkan Korkmaz: Bugünü unutup, şampiyonaya odaklanmalıyız

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, sahasında Sırbistan'a 79-72 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz önemli açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım 'ın yıldız isimlerinden Furkan Korkmaz, "Maçı ikinci yarıya bıraktık. Tabii ki taraftarın desteğiyle çok büyük bir geri dönüş yaptık ama sonlandıramadık. Biz bu işi profesyonel olarak yapıyoruz. Bugünü unutup Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmalıyız. Çok fazla zamanımız yok ama bunu yapabilecek kapasitedeyiz. Bizim bunu başaracağımıza inanıyorum. Takım olarak ikinci yarı çok iyi mücadele ettik. Biraz dinlenip Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.