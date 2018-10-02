Furkan Korkmaz: Artık rotasyonda olacağım

Furkan Korkmaz, Orlando Magic karşısındaki etkileyici performansının ardından açıklamalarda bulundu.

NBA’de ülkemizi Philadelphia 76ers formasıyla temsil eden Furkan Korkmaz, takımının Orlando Magic ile karşılaştığı maçta oldukça iyi bir skor performansına imza atarken Sixers‘ın galibiyetinde de önemli rol oynadı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan genç oyuncu, şunları aktardı:

“Geçen yıl gerçekten çok çalıştım. Her geçen gün daha iyi, daha deneyimli olduğumu düşünüyorum. Benim için bu takımla oynamak gerçekten çok keyifli. Bu yaz da güzel bir deneyim oldu benim için.

Gelişmeye devam etmem gerekiyor. Hücumda herkes neler yapabileceğimi biliyor. Özellikle savunmada kendimi daha çok göstermem lazım. Her zaman dediğim gibi, hedefim bu sezondu ve artık rotasyonda olacağım.”

Ayrıca daha sonrasında da gelen soruları yanıtlayan Furkan Korkmaz, görüşlerini şu şekilde paylaştı:

“Burada herkes iyi oyuncular. Genç bir takımız ama bence gerçekten iyi bir deneyimimiz var. Oyunu iyi anlıyoruz. Benim en iyi yaptığım şeyi yapmam lazım. İnsanlara neler yapabildiğimi göstermem lazım. Neler yapabildiğimi bildiklerine eminim ama daha fazla görmek istiyorlar ve bu yüzden göstermeye devam etmem lazım.”

Son olarak koç ile bu sezon daha fazla fırsat bulması konusunda konuşup konuşmadığı sorulan genç oyuncu, şöyle konuştu:

“Henüz sezon öncesi maçlarını oynuyoruz. Her sezon öncesi maçında daha çok fırsat buluyoruz. Bence normal sezonda da daha fazla fırsat bulmalıyız. Çünkü oyuncu olarak hep sahada olmak istiyorsunuz. Ben de hep sahada olmak istiyorum. Sahada %100’ümü vermeye çalışıyorum. Buna da Melbourne maçı ile tekrar başladım.”

EuroHoops