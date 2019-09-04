Furkan Korkmaz: 15 sayı ile kaybetsek bu kadar üzücü olmazdı

2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'ne 93-92 mağlup oldu.

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Şanghay'da bulunan Oriental Spor Merkezi'nde oynanan müsabakada rakibine uzatmalar sonucunda mağlup olan milliler gruptaki ilk yenilgisini alırken, ABD ise ikinci galibiyetine uzandı.

Milliler’in önemli yıldızlarından Furkan Korkmaz, “Japonya ve Çekya maçı bizim hedef maçlarımızdı. Mücadelenin önemini anlatmaya gerek yok. Yine mücadele edeceğiz. Bugün gibi oynarsak Çekya’yı yenebileceğimizi düşünüyorum. Maçı 1-2 sayı ile kaybetmek çok üzücüydü. 15 sayı ile kaybetsek bu kadar üzücü olmazdı. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Yerli yabancı herkesi kutluyorum. Burada da sanki evimizdeymiş gibi oynadık. Herkesi tebrik ediyorum” yorumunda bulundu.