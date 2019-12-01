Furkan Korkmaz 12 sayı attı, Philadelphia 76ers evinde kazandı

Ev sahibi ekipte Joel Embiid 32 sayı ve 11 ribaunt, Ben Simmons 15 sayı ve 13 asist ile "double double" yaparken, Furkan Korkmaz takımına 12 sayılık katkıda bulundu.

Indiana Pacers’ta ise T. J. Warren 29, Malcolm Brogdon 28 sayı kaydetti.

AA