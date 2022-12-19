Furkan Aydın, Balkan Şampiyonu oldu

Balkan Tekvando Federasyonu tarafından Arnavutluk’un Durres kentinde düzenlenen ve 10 ülkeden 446 sporcunun katıldığı şampiyonaya Türkiye Tekvando Milli Takımı, gençler ve yıldızlar kategorilerinde katılım gösterdi. Genel toplamda Türkiye Milli Takımı, şampiyonayı 19 altın, 16 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 44 madalya ile turnuvayı tamamladı.

İzmir Gaziemir Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Aydın, Balkan Federasyonu tarafından düzenlenen ve Arnavutluk'ta gerçekleştirilen Tekvando Şampiyonası’nda 51 kiloda Balkan şampiyonu oldu. Kariyerine yeni bir başarı ekleyen Aydın; daha önce Türkiye Şampiyonluğu, Ege Bölgesi Şampiyonluğu ve Türkiye Açık Tekvando Şampiyonluğu yaşamıştı.(İHA)