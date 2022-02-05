Açılış seremonisiyle birlikte Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda heyecan resmen başlamış oldu. Olimpiyatın ilk gününde Türkiye, kış oyunlarında ilk kez yer aldığı kısa kulvar sürat pateninde mücadele edecek. Bu branşta kota almayı başaran 19 yaşındaki Milli sporcu Furkan Akar, erkekler 1000m elemelerinde en iyisini yapmak adına piste çıkacak. 1000m elemeleri TSİ 14.38'de başlayacak ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Erkekler 1000m elemeleri 4'lü sporcunun yer aldığı 8'er seriden oluşacak. İlk ikiye giren ve 3. olan en hızlı 4 sporcu adını çeyrek finale yazdırmış olacak. Milli sporcumuz da bu 20 kişinin içine girmeye çalışacak. 6. seride yer alan Furkan Akar, Avrupa 2.'si Macar John-Henry Krueger, Japon Kazuki Yoshinga ve Rus Denis Airapetian arasında ilk 2'ye girmeye ya da en hızlı 3. dereceyi elde etmeye çalışacak. Milli sporcumuz çeyrek finale kalırsa 7 Şubat'ta yarı final için yarışacak.