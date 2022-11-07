Kısa kulvar sürat pateninde milli sporcumuz Furkan Akar, Dünya Kupası serisinde başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Dünya Kupası serisinin 2. ayağının yapıldığı ABD'de SaltLake'de Furkan Akar 2 Türkiye rekoru kırdı ve 1 final başarısı yakaladı. 1500m'de yarı finalinde 2:12.518'le Türkiye rekoru kırarak A Finali'ne kalan milli sporcumuz finalde de 2:12.843'le 6. sırada yer aldı.

Furkan Akar 1000m'de de 1.24.007'yle Türkiye rekorunu yenilemişti. Bu arada milli sporcumuz 1500m'de Kanada ayağında 6, ABD ayağında 44 puan toplayarak 50 puanla Dünya Kupası klasmanında 12. sırada yer alıyor.