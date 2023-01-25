Çin'in Pekin kentinde düzenlenen 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda kısa kulvar sürat pateninde 6'ncı olan Furkan Akar, bu başarısına birini daha ekledi. 2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda milli sporcu Furkan Akar, 1000 metre finalini üçüncü bitirerek organizasyon tarihinde madalya kazanan ilk Türk sporcu olma başarısı gösterdi. Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda 1000 metre final yarışında Milli sporcu Furkan Akar, 1.37.780'lik derecesiyle Avrupa 3'ncüsü oldu. Final yarışını Belçika'dan Stijn Desmet 1.27.652'lik derecesiyle birinci, Hollanda'dan Jens van't Wout ise 1.27.785'lik derecesiyle ikinci sırada bitirdi.

Türkiye'ye bu alanda ilk madalyasını kazandıran Akar, Erzurum Havalimanı'nda büyük bir coşkuyla karşılandı. Ailesi ve sevenlerine sarılarak duygulu anlar yaşayan Furkan Akar, ikinci kez kahraman olarak memleketine dönmenin mutluluğu içinde olduğunu söyledi. Akar yaptığı açıklamada, "Olimpiyat ve dünya altıncılığından sonra Avrupa Şampiyonasına hazırlandık. Gitmeden önce söz verdik, madalya hedefimiz vardı. Bu hayalimizi gerçekleştirdik. Antrenörlerim, ailem, sporcu arkadaşlarım ve Türk halkı hep yanımda oldu. Onların destekleri ve motivasyonları ile bu hayalimizi gerçekleştirdik. Yeni bir tarihle memleketime geri döndüm. Şu an önümde Dünya Şampiyonası var. İki tane dünya kupası var. Burada da elimden gelini yapıp Türkiye’mi en iyi şekilde temsil etmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Çocuklarını karşılama için havalimanına gelen anne Birgül Akar ve baba Yavuz Akar, büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getirdiler. Furkan ile gurur duyduklarını belirten anne Akar, "Annesi olarak çocuğumla çok gurur duyuyorum. Başarılarının daim olmasını istiyorum. Yarışmayı izledim, çok güzel bir duygu. O anlatılmaz yaşanır. Çok gurur verici idi. Onu çok seviyor ve her zaman gurur duyuyorum" dedi.

Karşılama töreninde ağlamamak için kendini zor tutan baba Yavuz Akar ise "Çok gururluyum. Oğluma çok teşekkür ediyorum. Bizleri bir kez daha gururlandırdı. Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. Olimpiyatlarda madalyaya kadar çalışacağız. Furkan da söz verdi bize. Olimpiyat altıncısı oldu ama biz madalya bekliyoruz. İnşallah 2026 Olimpiyatları'nda da Türk Bayrağını orada dalgalandıracak. Ben çok ağladım. Sevincimden ağladım. İnşallah bu sevinç madalya ile oldu. Olimpiyatlarda da daha çok ağlayacağız. Ama sevinçten ağlayacağız inşallah" ifadelerini kullandı. (DHA)