Furkan Akar yarı final için pistte

Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) branşında kahraman olmak için gelmişti. Bu branşta ülkemizi temsil eden ilk sporcumuz olan Furkan Akar cumartesi günü çıktığı ilk olimpiyat yarışında gururumuz oldu. 6. seride piste çıkan 19 yaşındaki sporcu, son olimpiyat 2.'si Macar sporcu Macar John-Henry Krueger'ın arkasında 2. gelerek adını çeyrek finale yazdırdı ve tarihe geçti. Furkan Akar şimdi de aynı başarıyı bugünkü yarı finale çıkmak için tekrarlamaya çalışacak. 3. seride yarışacak Kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000m çeyrek final yarışları bugün TSİ 14.40'ta başlayacak. Furkan Akar çeyrek finalde

3. seride mücadele edecek

Serisinde yine son olimpiyat 2.'si Macar John-Henry Krueger'ın yanı sıra, Avustralyalı Brendan Corey, son Avrupa 3.'sü Hollandalı Itzhak De Laat ve takım takip yarışıyla altın madalya kazanan Çin'den Ziwei Ren yer alacak. Çeyrek final serisinde de 5 sporcu arasında ilk 2'ye giren isim adını yarı finale yazdıracak. Ayrıca tüm serilerde en iyi 3. dereceyi yapan sporcu da yarı final biletini alacak. Furkan Akar eğer yoluna devam ederse aynı gün yarı final yarışması TSİ 15.20'de başlayacak. Erkekler 1000m'nin finali de TSİ 15.58'de yapılacak.