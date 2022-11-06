Furkan Akar rekorla çeyrek finalde
Kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar'dan 1000m'de Türkiye rekoru geldi. 2022-2023 Dünya Kupası'nda sezonu Kanada'da açan olimpiyat 6.'sı milli sporcumuz, ABD'deki 2. ayak yarışlarında başarılı sonuçlara imza attı.
Kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar'dan 1000m'de Türkiye rekoru geldi. 2022-2023 Dünya Kupası'nda sezonu Kanada'da açan olimpiyat 6.'sı milli sporcumuz, ABD'deki 2. ayak yarışlarında başarılı sonuçlara imza attı.
1000m eleme yarışında Furkan Akar, arka 3'lüyle farkı açarak finişi 1.24.007'yle geçti. Serisini 2. bitirerek (büyük Q) direkt çeyrek finale adını yazdırdı. Milli sporcumuz ayrıca, geçen yılki 1:24.661'lik Türkiye rekorunu derecesini geliştirmiş oldu.