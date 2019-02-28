Bu sezon yeniden boy gösterdiği Premier Lig'de düşme hattından bir türlü kurtulamayan Fulham, ara transfer döneminde Beşiktaşlı Ryan Babel'in de aralarında bulunduğu 6 futbolcuyu kadrosuna katmıştı.

Yaptığı önemli takviyelere rağmen kötü gidişatı bir türlü durduramayan ve ligde 17 puanla 19'uncu sırada bulunan Londra kulübünde hareketli saatler yaşanıyor.

Ada'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail'de yer alan habere göre Fulham yönetimi, Kasım ayında göreve getirdiği İtalyan menajer Claudio Ranieri ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Haberde 67 yaşındaki teknik adamın başkan yardımcısı Tony Khan ile bugün gerçekleştireceği görüşmenin ardından Fulham'dan ayrılacağı öne sürüldü.

Son olarak Southampton karşısında alınan 2-0'lık yenilgiyle koltuğu iyiden iyiye sallanan Ranieri, Fulham'ın başında çıktığı 17 maçta yalnızca 3 galibiyet alabilirken 11 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler