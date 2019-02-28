Fulham'da Claudio Ranieri'yle yollar ayrılıyor!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ryan Babel'in de formasını giydiği Fulham'da kazan kaynıyor. Geçtiğimiz Kasım ayında takımın başına getirilen menajer Claudio Ranieri'nin görevine son verileceği konuşuluyor.

28 Şubat 2019, Perşembe 14:47
- A +
Fulham'da Claudio Ranieri'yle yollar ayrılıyor!

Bu sezon yeniden boy gösterdiği Premier Lig'de düşme hattından bir türlü kurtulamayan Fulham, ara transfer döneminde BeşiktaşRyan Babel'in de aralarında bulunduğu 6 futbolcuyu kadrosuna katmıştı.

Yaptığı önemli takviyelere rağmen kötü gidişatı bir türlü durduramayan ve ligde 17 puanla 19'uncu sırada bulunan Londra kulübünde hareketli saatler yaşanıyor.

Ada'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail'de yer alan habere göre Fulham yönetimi, Kasım ayında göreve getirdiği İtalyan menajer Claudio Ranieri ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Haberde 67 yaşındaki teknik adamın başkan yardımcısı Tony Khan ile bugün gerçekleştireceği görüşmenin ardından Fulham'dan ayrılacağı öne sürüldü.

Son olarak Southampton karşısında alınan 2-0'lık yenilgiyle koltuğu iyiden iyiye sallanan Ranieri, Fulham'ın başında çıktığı 17 maçta yalnızca 3 galibiyet alabilirken 11 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.