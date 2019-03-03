Fulham'a bir darbe de Chelsea'den
İngiltere Premier Lig 28. hafta karşılaşmasında Fulham'a konuk olan Chelsea, küme düşme hattındaki rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Maça ilk 11'de başlayan ve 71 dakika sahada kalan Ryan Babel, takımının tek golünün asistini yaptı.
Premier Lig'in 29. haftasında Fulham, Craven Cottage Stadyumu'nda Chelsea ile mücadele etti.
Maçın 20. dakikasında Gonzalo Higuain'in attığı golle Chelsea 1-0 öne geçti. Fulham Ryan Babel'in asistinde Calum Chambers'in golü ile eşitliği sağladı. 31. dakikada Jorginho sahneye çıktı, takımını 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamladı. İkinci yarıda da başka gol olmayınca Chelsea mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte bir maçı eksik olan Chelsea puanını 56'ya çıkarırken, Fulham ise 17 puanda kaldı.