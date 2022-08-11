İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Fulham, West Ham United'dan Issa Diop'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada 25 yaşındaki Fransız stoper ile 2027'ye kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bonservis bedeli

Fulham transferin mali detaylarını açıklamazken, iddialara göre İngiliz ekibinin kasasından yaklaşık 17.8 milyon Euro bonservis bedeli çıkacak.

"Çok mutluyum"

İmzayı atmasının ardından açıklamalarda bulunan Diop, "Fulham'a katıldığım için çok mutluyum. Umarım kariyerim için çok güzel bir dönem olur. Artık her şey resmi, bu yüzden mutluyum. Şimdi takımla antrenman yapmak istiyorum." sözlerini dile getirdi.



