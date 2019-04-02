İngiltere Premier Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Watford, sahasında Fulham'ı 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla eski Beşiktaşlı Fabri ve Ryan Babel'in formasını giydiği Fulham, 14 puanlı Huddersfield Town'dan sonra küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

Ara transfer döneminde 130 milyon Dolar harcayan Fulham, lige tutunmayı başaramadı.

Üst üste 9. maçını kaybeden Fulham'ın tek golü 23. dakikada Ryan Babel'den geldi. Avrupa iddiasını sürdüren Watford'a 3 puanı getiren golleri ise 23'de Doucoure, 63'de Will Hughes, 69'da Deeney ve 75'de Kiko kaydetti.

Ryan Babel Türkiye'ye dönecek mi?

Ryan Babel'in sezon sonunda yeniden Türkiye'ye döneceği ve Galatasaray'a transfer olacağı konuşuluyor. Babel'in Hollanda milli takımı oyuncusu olmasının avantajını kullanıp kendisini bu konuda garantiye alarak ilk etapta 6 aylık anlaşma yaptığı, eğer Fulham sezon sonunda ligde kalırsa Londra ekibiyle sonrasında uzun vadeli bir kontrat imzalayacağı iddia edilmişti.



