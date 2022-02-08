Fulham – Millwall maçı öncesi bilinmesi gerekenler
İngiltere Championship Ligi 31. hafta mücadelesinde, 58 puan 48 averaj ile lider durumda bulunan Fulham, 37 puan 0 averaj ile 15. sırada yer alan Millwall ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi takım kendi sahasında oynadığı son 9 maçın tamamında gol atma başarısı gösterirken 17 maçla en fazla galibiyet alan ve 74 golle en fazla gol atarak ligin en formda takımı koumunda.
4 maçlık güzel bir seri yakalayarak galip gelen Fulham, bu galibiyet serisini Blackpool karşısında 1-1 berabere kalarak kaybetti. Kupada da Manchester City’e 4-1 mağlup olarak taraftarlarını epey üzdü. Bu sezon ligde 28 maçta 74 gol atıp kalesinde 26 gol gören Fulham, ligin en golcü ve en az gol yiyen takımı konumunda.
Millwall ise deplasmanlardaligin en kötü performanslarından birini sergilemeye devam ediyor. Son 5 deplasman maçında sadece 1 galibiyet alabilen konuk ekip, 14 dış saha maçında 14 puan toplayabildi.
Ev sahibi ekip performans düşüklüğünü ardından nefes almak fırsat maçında net bir galibiyet almasını bekleyebiliriz.