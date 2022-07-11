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Fulham, Manchester United'dan Andreas Pereira'yı transfer etti

İngiltere Premier Lig'e yükselmeyi başaran Fulham, geçtiğimiz sezonu Flamengo'da kiralık olarak geçiren Andreas Pereira'yı Manchester United'dan transfer etti. Bir dönem ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan Brezilyalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

11 Temmuz 2022, Pazartesi 19:32 Son Güncelleme:
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Fulham, Manchester United'dan Andreas Pereira'yı transfer etti

İngiltere Premier Lig'e yükselmeyi başaran Fulham, geçtiğimiz sezonu Flamengo'da kiralık olarak geçiren ve bir dönem ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan Andreas Pereira'yı Manchester United'dan transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcuyla 2026 yılına kadar geçerli olacak 4 yıllık sözleşme imzlandığı duyuruldu. Ayrıca futbolcunun sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon da bulunacak.

İlk sözleri

Sözleşmeyi imzaladıktan sonra Pereira, "Burada olduğum için çok mutluyum ve sezona Fulham ile başlamak için sabırsızlanıyorum. Fulham'a ait oldukları yerde olmaları için elimden geldiğince yardım etmek istiyorum. Marco Silva bunun için çok önemliydi. Onunla çok konuştum ve burada olmamda önemli bir faktördü." dedi.

Brezilyalı futbolcunun ismi ülkemizden Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de transfer iddialarında yer almıştı. Andreas Pereira, geçtiğimiz sezon ise 23 maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asist kaydetti.

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