Fulham, Layvin Kurzawa için devreye girdi! Pazarlıklar sürüyor

İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Fulham, Paris Saint-Germain'den ayrılması gündemde yer alan Layvin Kurzawa'nın transfer için harekete geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre sol bek takviyesi yapmayı planlayan Fulham, Layvin Kurzawa transferi için Paris Saint-Germain ile temas halinde.

Pazarlıklar sürüyor

Fransız devi, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakarken iki kulüp arasında pazarlıklar sürüyor. İngiliz ekibi, Kurzawa'nın bonservisi ile transferi için PSG'ye ilk teklifini iletti.

Türkiye iddiaları

PSG'de forma şansı bulmakta zorlanan Kurzawa'nın ismi transfer döneminde ülkemizden Trabzonspor , Beşiktaş ve Galatasaray ile anılmıştı.

25 milyon Euro bonservis ödendi

2015 yılında Monaco'dan PSG'ye 25 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Kurzawa, Fransız devinde 153 maçta forma giydi ve 14 gol, 23 asistlik skor katkısı sağladı.



