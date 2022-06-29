Fulham Joao Palhinha yarışını kazanıyor

Wolves’un imza aşamasına getirdiği ancak imzasını beklettiği Sporting Lizbon’lu Joao Palhinha Premier Lig’in yeni ekiplerinden Fulham’a imza atıyor. 26 yaşındaki defansif orta saha için zaman kaybetmek istemeyen Fulham, hem oyuncuya hem Sporting Lizbon’a iyi bir teklif yaptı ve kısa sürede transferi bitme aşamasına getirdi.

The Sun’un haberine göre, Fulham Portekizli oyuncu için kulübüne 17 milyon sterlinlik bir teklif yaptı. Oyuncuyla da 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Fulham’da teknik direktör Marco Silva oyuncuyla birebir görüşerek kendisini kulübe katılmaya ikna etti. Sporting Lizbon’un kararı oyuncuya bırakması üzerine 20 milyon sterlinlik teklifine rağmen Wolves transferde geriye düşmüş oldu. Transferin birkaç gün içinde Fulham lehine sonuçlanması bekleniyor.

Joao Palhinha bu sezon Sporting Lizbon formasıyla çıktığı 38 maçta 3 gollük performans sergiledi.