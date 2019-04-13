İngiltere Premier Lig'in 33. hafta maçında Fulham ile Everton 3 puan mücadelesi verecek. Babel'in formasını giydiği ve son 9 maçını kaybeden Fulham'ın artık düşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ev sahibi takım buna rağmen taraftarı önünde Everton karşısında 3 puan peşinde olacak. Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton ise deplasmanda rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.

Fulham- Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fulham - Everton, İngiltere Premier Lig maçı bugün S Sport, S Sport Plus, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 17:00. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve tüm detaylar fanatik.com.tr' de olacak.

Fulham- Everton Muhtemel 11’i

Fulham: Rico, Marchand, Ream, Chambers, Bryan, Cairney, Anguissa, Christie, Sessegnon, Mitrovic, Babel

Everton: Pickford, Digne, Zouma, Keane ,Coleman, Gomes, Gueye ,Bernard, Sigurdsson, Richarlison,Calvert-Lewin