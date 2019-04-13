Fulham- Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta?
İngiltere Premier Lig’de Fulham ile Everton karşı karşıya gelecek. Bugünkü karşılaşmada milli futbolcu Cenk Tosun’nun da oynaması bekleniyor. Ligden düşmesine kesin gözüyle bakılan Fulham’ın ev sahibi avantajını kullanarak maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Everton ise Fulham deplasmanında galibiyet peşinde. Peki, Fulham- Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr’de…
İngiltere Premier Lig'in 33. hafta maçında Fulham ile Everton 3 puan mücadelesi verecek. Babel'in formasını giydiği ve son 9 maçını kaybeden Fulham'ın artık düşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ev sahibi takım buna rağmen taraftarı önünde Everton karşısında 3 puan peşinde olacak. Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton ise deplasmanda rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.
Fulham- Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Fulham - Everton, İngiltere Premier Lig maçı bugün S Sport, S Sport Plus, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 17:00. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve tüm detaylar fanatik.com.tr' de olacak.
Fulham- Everton Muhtemel 11’i
Fulham: Rico, Marchand, Ream, Chambers, Bryan, Cairney, Anguissa, Christie, Sessegnon, Mitrovic, Babel
Everton: Pickford, Digne, Zouma, Keane ,Coleman, Gomes, Gueye ,Bernard, Sigurdsson, Richarlison,Calvert-Lewin