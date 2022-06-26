İngiltere'de Premier Lig'e yükselen Fulham, geçtiğimiz sezonu Flamengo'da kiralık olarak geçiren Andreas Pereira'nın transferi için harekete geçti.

UOL'da yer alan habere göre Fulham, Andreas Pereira'yı kadrosuna katmak için Manchester United'a 10+3 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Bu teklifin ardından kulüpler arasında anlaşma sağlandı.

Karar Andreas Pereira'nın

Kulüpler arası anlaşma sağlanmasının ardından Fulham'ın oyuncuyu ikna etmeye çelıştığı belirtildi. Ayrıca Manchester United'da gelecek sezonun planlamasını yapan teknik direktör Erik Ten Hag'ın da futbolcu hakkında karar vermesi gerektiğinin altı çizildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş iddiaları

Geçtiğimiz haftalarda Brezilyalı futbolcunun ismi ülkemizden Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de transfer iddialarında yer almıştı.

Manchester United ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Andreas Pereira, geçtiğimiz sezon 23 maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asist kaydetti.



