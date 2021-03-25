Bakanlar Kasapoğlu maçın ardından şunları söyledi: Mücadele eden, koşan, özverili bir takım var. Güzel bir başlangıç oldu. Bunun devamında Norveç ve Letonya maçları var. O karşılaşmalarda da millilerimiz inşallah bizi en güzel şekilde temsil edecek.

Fuat Oktay: Harika oyun, şahane skor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda’yı 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı’nı kutladı. Oktay, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Tebrikler bizim çocuklar. Harika oyun, şahane skor" ifadelerini kullandı.