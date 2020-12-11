Kasımpaşa teknik direktörü Fuat Çapa, 3-2 kazanılan Denizlispor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Çapa, "Denizlispor maça daha iyi başladı. Önlem almaya çalıştık. Bir ve ikinci golden sonra oyun istediğimiz gibi oldu. Farkı açabilirdik ama pozisyonları değerlendiremedik. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Maç maç giderek tekrar güzel bir seri yakalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı