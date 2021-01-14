Fuat Çapa: Türkiye ile Avrupa arasında VAR farkı var

Fuat Çapa, Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

Çapa, "İlk yarıda oun olarak gayet olumlu işler yaptık. Rakip ceza sahasına kadar iyi geldik ama orada başarılı olamadık. Toplam 4 tane pozisyon kaçırdık. İkinci yarıda duran top sonucu bir gol yedik. Bazı değişiklikler yaptık ama sonucu alamadık"

"Kupaya önem veriyorduk bu maçı kaybettiğimiz üzgünüz. Aynı oyuncularla üst üste maçlar oynadık. Yeni gelen arkadaşların katkı sağlayacağını gördük"

"İlk yarıda bir penaltı pozisyonu oldu ama hakem VAR sistemine bakmaya bile gitmedi. Avrupa'da da bu sistem kullanılıyor ama burada farklı. Anlayamadığımız bir durum oldu. Ligde bu tür pozisyonlar çok çabuk VAR'a çağrılıyor. Demek ki kupada VAR'la ilgili kurallar biraz değişik. Fakat biz biraz kendimize de bakmamız lazım" ifadelerini kullandı