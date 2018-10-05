Eskişehirspor, Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında evinde Hatayspor’a 3-0 yenildi. Eskişehirspor Teknik Direktörü Çapa, maç sonu yaptığı açıklamada bugünkü sonucun sürpriz olmadığını belirtti.

Devrenin bitmesi için gün saydığını aktaran Teknik Direktör Çapa, "Bugüne kadarki iç saha karşılaşmaları ile bu karşılaşma arasında çok büyük bir fark vardı, bu bir gerçek. Önceki oynadığımız üç karşılaşmaya bakacak olursak bunun çok çok uzağında kaldık. Hatırlıyorsanız ligin ilk haftalarında bazı şeyler söylemiştim. Eskişehir’in canının acıyacağını, hepimizin canının acıyacağını ve çok zor bir süreç geçireceğimizi, zaman zaman bu kaldırılamayacak kadar acı vereceğini söylemiştik. Ama kimseye o günlerde sesimiz duyuramadık. Bugünkü sonuçlar ve buna benzer sonuçlar benim için çok sürpriz değil. Biz Eskişehirspor’u ayakta tutmak adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gereken gayreti gösteriyoruz. Ama sıkıntı. Elimizdeki malzeme bu yani. Bugün esameye baktığınız zaman kaç tane oyuncumuz olduğunu gördüğünüzde çok şey anlatıyor. Bu seviyede 18 değil de 16 oyuncu yazabiliyorsanız bu çok düşündürücü. İlk devrenin bir an önce bitmesi için gün sayıyoruz açıkçası. Bir an önce devre arası bitsin, önümüzü görelim ne olacak diye sportif anlamda. Ama transfer yasağını açmazsak bence ikinci devreye başlamamak lazım" dedi.

"En ufak bir ışık yok"

Maça gelen taraftarın hiçbir suçu olmadığını belirten Çapa, gelecek adına en ufak bir ışık olmadığını söyledi. Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Burası bizim evimiz dedik, ilk geldiğimizde ki öyle de. Bırakıp gitmek için de çok fazla nedenlerimiz vardı. Her türlü fedakarlığı, kariyer açısından, maddi açıdan yaptık. Yapıyoruz yaparız da. Bizim bunu yapmamız sadece yetmiyor. Hiçbir şey değişmiyor. İşin özeti şu. Ya bu transfer açılacak. Bunun içinde önümüzdeki milli takım arasında bazı gelişmeler olacak. Ya da güzel güzel düşünüp herkes artık biz de bir yere kadar. Biz de bir yere kadar. Çünkü katabileceğimiz bir şey kalmıyor. Neyin mücadelesini veriyoruz açıkçası. Mücadele edecek elimizde bir şey yok açıkçası. Önünüzü görürsünüz de dersiniz önümüzde 9 hafta var. Bunun mücadelesini verelim. İkinci devre toparlarız bunu. Gelecek adına bir şeyler yaparız diyerek ama en ufak bir ışık yok. Bu açıdan şöyle olsun böyle olsun dememin bir anlamı yok. Çünkü yeterince söyledik. Bazı şeyleri paylaştık ama hiçbir şekilde sesimiz duyuramadık. Belki gerçekleri anlatamadık, tam olarak mesajlar veremedik ama bu konuda eksik kaldığımızı düşünmüyorum. Mesaj vermeme de gerek yok aslında. Gelenler görüyor. Kime ne mesaj veriyoruz ki, kime ne verecek mesajımız var. Biz hiçbir zaman gemiyi terk eden kişi olmayacağız. Ama delikleri kapatmak için mücadele ederiz o delikleri kapatalım diyerek. Ama bizi aşan şeyler olacaksa da yapacak bir şey yok. O zaman duygusallığı, benimsemeyi bir kenara bırakıp geleceği düşünmek zorundayız."