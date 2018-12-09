Fuat Çapa: Transfer tahtasının açılacağını düşünmüyorum

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Eskişehirspor, evinde karşılaştığı Altay’ı tek golle mağlup ederek ligde nefes aldı. Zor günler geçiren Eskişehirspor, bu sonuçla puanını 15’e çıkardı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, bugünkü karşılaşmanın kendileri açısından son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Çapa, “Bizim adımıza sadece 3 puanlık değil 7 puanlık bir karşılaşmaydı. Bunun değerini bilerek sahaya çıktık. İlk devre en net pozisyonu biz yakaladık ama değerlendiremedik. Zor bir karşılaşmaydı her iki takım açısından da. İkili oynayan bir takıma karşı mücadele ettik. Top hem bizde hem de karşı taraftayken temkinli olmak zorundasınız. Topu iki ve üçüncü alanda kaybettiğinizde sıkıntı olabileceğini söylemiştik. Oyun olarak açıkçası çok mutlu değildim. Gereksiz top kayıpları ve gereksiz topla koşmalar yapıldı. Oyunculara idmanda söylesek de sıkıntılar yaşadık” ifadelerini kullandı.

"Sezon başında hedeflediğimiz puanı yakaladık"

Genç bir oyuncu grubuyla çalıştıklarını aktaran Fuat Çapa, “İkinci devre oyuncuların çok gergin olduklarını gördük. Sakin olmaları gerektiğini kendilerine anlattık. İkinci devre bizim adımıza olumlu geçti. Pozisyon olarak özellikle son 5 dakikada oyun bizdeydi. Rakibin yaptığı bir hayatı güzel değerlendirdik. Golden sonraki süreç kolay olmayacağını biliyorduk. Bu ligde yaş ortalaması 30 olan bir rakiple oynadık. Diğer tarafta da heyecanlı olan bir oyuncu grubu var. Sadece duygularıyla hareket etmeye çalışan, yorulunca adrenalinleri yükselen bir takım. Buna rağmen oyun iyiydi. Yakaladığımız daha net pozisyonlar olabilirdi. Ama gelişmekte olan bir oyuncu grubuyla çalışıyoruz. Bu tür hatalar yapılacak ve biz onlara göstereceğiz. Böylece ilk devreyi kapatacağız. Sezon başında hedeflediğimiz puanı yakaladık. Ama bu bizim için yeterli değil. Çünkü biz artık en az 18-19 puan almak istiyoruz. Kalan haftalarda puanlar alarak hedeflenen puanın üstüne çıkmak istiyoruz. Ümit ederim ki onu yaparız” dedi.

"Tahtanın açılacağını düşünmüyorum"

Çapa, ‘Transfer tahtasının açılacağını düşünüyor musunuz? sorusu üzerine ise, “İkinci devre transferi açsanız da yeni bir takım kurmak kolay değil. Ben şahsen transfer tahtasının açılacağına inanmıyorum. Her ne kadar umutlansak da gerçekçi olmamız lazım. Şu andaki oluşum transferin açılacağını göstermiyor” cevabını verdi.