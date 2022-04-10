Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki takım açısından da çok önemli bir karşılaşma olduğunu belirten Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Bu maça çıkmadan önce bir maçımız eksikti. Galip geldiğimiz takdirde ilk 6 içerisinde olan takımlarla aramızdaki puan farkını 2’ye kadar indirme şansımız olacaktı. Maalesef sonuç istediğimiz gibi olmadı. Rakibin bizden çok daha iyi oynadığını söyleyemem. Daha fazla pozisyona girdiğini de söyleyemem. Bu maçta da topun direkten dönmesi, açıkçası futbolda olabilecek bütün şansızlığı son 2-3 haftadır yaşadığımızı net bir şekilde görüyoruz. Bu biraz futbol şanssızlığı ama biraz da istemeyle alakalı. Rakibin atmış olduğu birinci gole baktığınızda tamamen istek ve arzu ile rakibin yapacağı hatayı bekleyerek kovalaması vardı. Ama bizim bunu çok fazla yaptığımızı söyleyemem" diye konuştu.

"İzmir hakeminin İzmir'e yakın bir ile verilmesi ne kadar doğru bilmiyorum"

Çapa, mücadelenin hakemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, şu ifadelere yer verdi:

"2-0 olana kadar hakemin çok fazla lehimize olduğunu söyleyemem. Kimsenin lehine değil, ortada olması gerekirken ikinci golde özellikle hiçbir şey yokken faul vermesi biraz ilginç. İzmir bölgesi hakemini, İzmir’e yakın olan bir takıma verilmesi ne kadar doğru bilmiyorum. Türkiye’de o kadar sayıda hakem varken neden böyle bir şey yapılıyor, açıkçası üzücü. Bu hakemi yönetmiş olduğu oyunla ilgili değil ama insanın kafasında bazı soru işaretleri oluşturmuyor değil. Bugün yönetmiş olduğu oyunla ilgili değil, daha önce açıklanmasıyla ilgili de oluşan bir soru işaretiydi. Bunu da maç 2-0 olana kadar çok net bir şekilde gördük. İkili mücadelelerde kararsız kaldığı konularda tamamen rakibimize verdi."

"Karşılaşmayı Manisa kazanmadı, biz kaybettik"

Maçı Manisa Futbol Kulübü'nün kazanmadığını kendilerinin kaybettiğini dile getiren Fuat Çapa, "Biz kendimize bakmamız lazım. Karşılaşmayı Manisa kazanmadı, biz kaybettik. Çünkü gol atılmadan önce girmiş olduğumuz pozisyon, dokunamadığımız ve direkten dönen pozisyonlar vardı. Bu şekilde olduğu zaman mağlup oluyorsunuz. Rakip bizim 3’te 1’imiz kadar pozisyona girmedi belki de ama şu an tabela 2-0. Yarın bunu kimse konuşmaz, tabeladaki skoru konuşur. Ne oynanan oyunu görür, ne de girilen pozisyonu konuşur. Kendi adımıza üzücü. O kadar emek veriyoruz, çalışıyoruz, camiamızı umutlandırıyoruz ama biraz daha kovalamamız gerekiyor" diye konuştu.

İHA