Fuat Çapa: Sezona böyle başlasaydık ilk ikide olup üst lige çıkardık

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Gazişehir Gaziantep ile Eskişehirspor 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, rakiplerinin maça hızlı başlayacağını düşündüklerini ve buna göre önlem aldıklarını kaydetti.

Takım olarak son maçlarda oldukça güzel performans ortaya koyduklarını belirten Çapa, "Karşılaşma, beklentinin üstünde oynandı. Özellikle rakibin hızlı başlayacağını biliyorduk. İlk yarı girdiğimiz net pozisyonları değerlendiremedik. Öne geçtikten sonra takım olarak iyi oynadık. Genel olarak baktığımızda çok pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Yapmamamız gereken bir anda faul yaptık ve penaltı oldu. Gayet güzel oynadık, 4 karşılaşmada 8 puan topladık. İlk devrede yaşadığımız sıkıntılar yüzünden geriden geliyoruz. Sezona böyle başlasaydık ilk ikide olup üst lige çıkardık. Göreceksiniz bu takım hiç kimsenin beklemediği bir noktada sezonu tamamlayacak." değerlendirmesinde bulundu.