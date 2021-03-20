Fuat Çapa: Ligde kalmak için mücadele edeceğiz

FUAT ÇAPA: MAALESEF SON VURUŞLARIMIZ, TERCİHLERİMİZ DOĞRU DEĞİLDİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, alınan her puanın değerli olduğu haftalardan geçtiklerini ifade ederek, "Rakibimizin nasıl oynayacağını tahmin ederek hafta içi çalışmalar yaptık. Oyuna da çok iyi başladık, çok net pozisyonlar yakaladık. Maalesef son vuruşlarımız, tercihlerimiz doğru değildi. Rakibimiz maç içerisinde bulduğu pozisyonları gole çevirdi. İstedikleri oyunun karşılığını onlar aldı. 7-8 net pozisyona girdik, kaçırdığımız penaltı var. Gol ne kadar geç gelirse böyle maçlarda rakibinizin inancı ve direnci artar. Bu da size tehdit oluşturur. Bugün de böyle bir maç oldu" diye konuştu.

"LİGDE KALMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Fuat Çapa, çok şık goller yediklerini dile getirerek, "Bu tür rakiplerimize karşı oynadığımızda şansızlıklar da yaşıyoruz. Eksik oyuncularımız var. Bunlar mazeret değil. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmeliyiz. Ödediğimiz bir hesap var, alamadığımız 3 puan... Gerçekten çok üzücü. Oyunumuzun karşılığını alamadık. Son 6-7 maç böyle oldu. Futbol şansının bizden yana olmadığını bizden olmadığını söylemek, bana göre çok doğru değil. Futbolda şansı kendin oluşturursun. Milli takım arasında daha fazla çalışmalıyız. Eksiklerimiz dönecek. Ligde kalmak için mücadele edeceğiz. Bu oyuncu grubu, bu kaliteye sahip. Üzerimizdeki miskinliği bırakıp tamamen sonucu elde etmeye çalışmalıyız" şeklinde konuştu.

DHA